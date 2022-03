Doua transplanturi de rinichi au fost realizate cu succes la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi

Doua transplanturi de rinichi au fost realizate zilele trecute in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi. Interventiile chirurgicale au fost posibile in urma prelevarii de organe care a avut loc la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi. Primitorii sunt un barbat si o femeie care se aflau de mai mult timp pe lista de asteptare pentru un organ sanatos.Barbatul are 65 de ani, este din Roman, si de cinci ani facea sedinte de dializa, ... citeste toata stirea