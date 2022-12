Doua transplanturi de rinichi la Iasi, in noaptea dintre ani: medicii ieseni vor petrece Revelionul in spital

In ultima zi a anului 2022, doi pacienti care sufereau de insuficienta renala au primit sansa la o viata normala in urma unei recoltari de organe care a avut loc la Bucuresti. Interventiile de transplant au loc chiar in seara de 31 decembrie la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi.Vineri seara, in jurul orei 23.00, o echipa de medici din care au facut parte urologii dr. Daniel Andone si Marius Ivanuta s-a deplasat la Bucuresti, cu ambulanta, pentru a participa la operatia de prelevare ... citeste toata stirea