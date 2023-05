Doua persoane din Suceava si Botosani au o noua sansa la viata dupa ce medicii de la Spitalul "C.I.Parhon" din Iasi au efectuat in cursul zilei de duminica doua interventii de transplant renal. Donatorul este o persoana aflata in moarte cerebrala, a carei familie a reusit sa treaca peste propria tragefie sa sa fie de acord cu donarea.Unul dintre beneficiarii transplantului renal este un barbat, in varsta de 57 de ani, care se afla de 3 ani in supraveghere. Al doilea pacient transplantat este ... citeste toata stirea