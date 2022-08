Doua zile de "Music Experience", in Iasi, incepand de astazi

Un nou festival de muzica va avea loc saptamana aceasta la Iasi. Iasi Music Experience se desfasoara in perioada 24-26 august 2022 si cuprinde urmatoarele activitati: Musical Encanto, Concert Simfonic cu Muzica de Film, Concert al trupelor iesene cu Muzica de Film, Tobosariada, Recitalul trupei iesene Missed Call, Romanian Guitar Contest si Romanian Bass Contest, in premiera nationala. Evenimentul este organizat de Casa de Cultura a Studentilor din Iasi, in parteneriat cu Asociatia Excelenta pe ... citeste toata stirea