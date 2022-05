Doza 4: iata tot ce este bine de stiut! Cei mai titrati medici din tara explica

Doza a patra de vaccin anti-COVID a inceput sa fie administrata la nivelul intregii tari de ieri, 16 mai. O pot face la cerere persoanele de peste 18 ani si care au facut deja trei doze de vaccin anti-COVID, pe baza de ARN mesager, in urma cu cel putin 4 luni. Recomandarea, mai ales in conditiile in care se anunta un nou val Covid in toamna, este sa se imunizeze persoanele varstnice, de peste 60 de ani, insa specialistii spun ca este nevoie ca recomandarea sa se extinda, mai ales pentru ... citeste toata stirea