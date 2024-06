Dozatoare cu apa in statiile CTP

au fost instalate dozatoare cu apa potabila la capetele de traseu ale mijloacelor de transport in comun, in Copou, Dacia, Dancu, Tatarasi Nord, CUG 1, Targu Cucu, Bucium, Ciurea, Esutora, Tehnopolis si CantaAvand in vedere prognoza emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit careia in urmatoarele zile tara noastra se va afla sub influenta unei mase de aer tropical, care va avea ca efect cresterea semnificativa a temperaturii pana la atungerea si chiar depasirea pragului ... citește toată știrea