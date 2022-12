Dr. Sidonia Susanu, despre fata cu ambele brate replantate: "A fost o minune ca a ajuns in viata la spital"

Medicii de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi au vesti bune referitor la starea in care se afla Alexia Tudose, fata careia i-au fost replantate mainile amputate in urma accidentului care a avut loc zilele trecute la Pascani. Acestia spun ca evolutia fetitei este una foarte buna, iar ambele maini au fost salvate in urma interventiei chirurgicale care a durat mai mult de 20 de ore.Dr. Sidonia Susanu, coordonatorul Sectiei de Chirurgie Plastica de la unitatea medicala, a precizat ca ... citeste toata stirea