Drama la vanatoare. Fiul unui om de afaceri a impuscat mortal un paznic

Valentin Terciu, fiul omului de afaceri Vasile Terciu, a impuscat accidental un paznic de vanatoare in timpul unei partide de vulpi, in localitatea Harpasesti, judetul Iasi."La data de 11 octombrie a.c., ora 20:50, Inspectoratul de Politie Judetean Iasi a fost sesizat prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat ar fi fost impuscat cu o arma de vanatoare. Politistii s-au deplasat de urgenta la fata locului, iar din primele cercetari a rezultat faptul ca un barbat, in varsta de 45 ani, in