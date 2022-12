Drama nedreapta a unei profesoare din Iasi. Cum a ajuns, din motive birocratice, sa predea ca suplinitoare desi are si studii si 30 de ani vechime in invatamant?

O basarabeanca incearca sa obtina in justitie recunoasterea calificarii sale in tara-sora, desi legea e de partea ei. Profesoara de limba romana de peste 30 de ani, ea a lucrat ca examinator si profesor pentru aceeasi materie la Colegiul National "Stefan cel Mare" din Harlau. La Raducaneni insa, ea a fost angajata doar ca debutant, cu reducerea corespunzatoare a salariului.Profesoara in Republica Moldova din 1989, L.M. s-a angajat in Romania acum trei ani. In 2020, ea s-a angajat la liceul ... citeste toata stirea