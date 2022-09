Dreptate dupa sase ani, in prima instanta. Petentul, batut de agentii de paza, a murit intre timp

Iesit la o bere cu sotia, un iesean a fost batut de agentii de paza dupa ce intervenise in apararea ei. Un singur agent a fost condamnat, dar cu amanare. Victima agresiunii nu a mai apucat sa vada sfarsitul procesului.Faptele s-au petrecut in urma cu sase ani, in noaptea de 5/6 aprilie 2016. Ioan si Cristina L. mersesera impreuna la un bar "77777" de pe aleea Rozelor. Femeia s-a dus la bar sa cumpere bautura, iar la intoarcere, un alt consumator s-a legat de ea.Sotul a intevenit in apararea ... citeste toata stirea