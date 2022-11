Droguri in cutii de detergent. Condamnari cu supendare pentru aproape 2 kg de cannabis

Cei doi frati care aduceau la Iasi droguri impachetate in cutii de detergent au scapat de inchisoare. In prima instanta, unul dintre frati a fost condamnat cu suspendare, iar al doilea, cu executarea pedepsei in regim de detentie. In apel, a scapat si al doilea.Cei doi frati au intrat in atentia oamenilor legii in iulie anul trecut, cand politistii judiciari au interceptat un colet suspect, trimis din Valencia spre Iasi. In colet se aflau patru cutii de carton, continand aparent detergent. In ... citeste toata stirea