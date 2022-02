Drogurile au distrus viata a sute de ieseni

* procurorii DIICOT Iasi au efectuat, in ultimul an, acte de urmarire penala si cercetare pentru 315 persoane, pentru trafic si consum de droguri* 36 persoane au fost condamnate pentru savarsirea de infractiuni la regimul drogurilor* alte cinci persoane aflate sub influenta substantelor stupefiante au fost depistate in trafic* cannabisul, etnobotanicele si heroina sunt cele mai consumate droguri de catre adultiAnul trecut, trei persoane si-au pierdut viata ca urmarea a consumului de ... citeste toata stirea