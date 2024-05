Drogurile din duba polonezului i-au adus o condamnare de sapte ani

* soferul lucra ca agent de livrari la o firma de langa Cracovia * a avut de facut un transport la Chisinau, drum lung * ca sa nu se plictiseasca, a luat cu el 30 grame de amfetamina * la dus, n-a avut niciun fel de probleme * in schimb, la intrarea in Romania, masina i-a fost luata la puricat * bagase stupefiante si in tapiteria vehicululuiJacek Andrzejczak e de loc din orasul Strumiany, regiunea Borek, Polonia. Pana in toamna trecuta, a lucrat ca agent international de livrari pentru o ... citește toată știrea