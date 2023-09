Rezumand, am saracit aceasta carte care aduna o sumedenie de destine si de intamplari dramatice. Cristian Mungiu si-a notat amintirile bunicii Tania la inceputul anilor '90 si le-a dat acum o forma, ca sa zic asa, literara. Naratiunea ramane insa de o naturalete impecabila.Cartea lui Cristian Mungiu Tania Ionascu, bunica mea. O biografie basarabeana (Humanitas, 2023) va fi o surpriza doar pentru cei care ignora ca multipremiatul cineast este si un prozator cu "vechime" in bransa: a fost, in ... citeste toata stirea