Drumul Iasi Harlau- Botosani: pe prima parte se circula bine, pe a doua iti strici masina (VIDEO)

Reprezentantii Asociatiei pentru Protectia RutieraWorldStreetau verificat astazi drumul Iasi - Harlau- Botosani, iar prima recomandare este sa luati in calcul alta varianta pentru a ajunge la Botosani.Drumul este circulabil doar in prima parte, adica Targu Frumos - Harlau. In a doua sectiune, de la Harlau la Botosani se circula doar cu multa rabdare, pe unele portiuni doar cu maxim 10 km/h. De la Targu Frumos si pana la Harlau este o plimbare frumoasa, cu exceptii mici unde asfaltul s-a ... citeste toata stirea