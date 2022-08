Drumul judetean Dolhesti - Ciortesti - Coropceni a fost finalizat

La peste un an de la semnarea contractului de executie a lucrarilor pentru modernizarea drumului judetean dintre limita judetului Vaslui si localitatea Coropceni, DJ 244 D a fost inaugurat. Drumul a fost modernizat pe o lungime de aproape 12 km, iar finantarea a fost asigurata din bugetul Consiliului Judetean.Comuna este inclusa si in programul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi, implementat de Apavital cu finantare prin POIM in valoare de 509 ... citeste toata stirea