Ca la fiecare accident grav care are loc pe "drumul mortii" DE583, la nivelul societatii civile si politice din Iasi au loc dezbateri care dupa cateva zile sunt uitate. De exemplu, in ultimii ani s-a propus construirea unor pasaje pietonale peste Drumul European insa nici macar unul nu a fost ridicat. De asemenea, la centurile ocolitoare ale localitatilor care ar fi o reala solutie la fluidizarea traficului, se lucreaza intr-un ritm insesizabil. In schimb, au fost aduse solutii de moment, care ... citeste toata stirea