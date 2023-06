Disconfortul rutier al iesenilor care locuiesc in Bucium, aflat oricum la cote undeva la limita suportabilului, va atinge cote paroxistice in curand, odata ce vor demara lucrarile de modernizare a soselei si a podului de la Granit, anuntate deja.Pentru a combate intrucatva indiferenta edililor in aceasta problema ce pare a nu avea rezolvare de ani buni, jurnalistii Ziarul de Iasi au strabatut dealurile Buciumului in cautarea vreunei alternative sau "drum minune" care sa scape locuitorii din ... citeste toata stirea