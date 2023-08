Directia de Sanatate Publica Botosani a anuntat ca verificarile facute in urma decesului unei tinere insarcinate in 13 saptamani la Spitalul Judetean au relevat ca, "intre orele 00.45 - 07.35 nu au fost consemnate in foaie investigatii, interventii terapeutice si manevre de ingrijire". Apoi starea pacientei s-a agravat brusc, a fost transferata la ATI, unde i-au fost facute manevre de resuscitare, fara succes.DSP Botosani a transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca inspectorii sanitari ... citeste toata stirea