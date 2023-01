DSP Iasi anunta o explozie a cazurilor de infectii respiratorii. Atentie - un caz din cinci are nevoie de internare !

Explozie a numarului de infectii respiratorii acute in ultima saptamana pentru care exista date in judetul Iasi: 2 - 8 ianuarie, dupa perioada de sarbatori in care s-au facut mai putine teste. Astfel, in perioada mentionata anterior au fost depistate 9.354 de cazuri de infectii respiratorii acute, cu aproape 60% mai multe fata de saptamana anterioara. Dintre acestea, 7.404 sunt infectii virale ale cailor respiratorii superioare, 1.681 sunt pneumonii si 269 sunt cazuri de gripa la aproape toate ... citeste toata stirea