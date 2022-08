DSP Iasi paseaza in lateral: Cei amendati pentru necompletarea formularului digital sa isi ceara banii inapoi la de primarii

Directia de Sanatate Publica Iasi a venit cu o serie de clarificari pentru persoanele care au fost amendate fara cauza in urma necompletarii a formularului digital de intrare in tara, in perioada de varf a pandemiei COVID-19.Astfel, persoanele care au fost amendate pot solicita restituirea sumei achitate, iar banii se inapoiaza de catre institutia care i-a incasat, prin urmare de catre autoritatea publica locala."Sumele de bani achitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ... citeste toata stirea