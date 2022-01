Dubla crima de la Iasi. Au venit rezultatele ADN, iar ancheta devine tot mai complicata

Ancheta dublei crime de la Iasi devine tot mai complicata, dupa sosirea rezultatelor probelor ADN din casa in care a avut loc omorul. In cursul acestei saptamani au sosit rezultatele criminalistice privind urmele ADN gasite pe mai multe obiecte vestimentare din casa in care s-a produs dubla crima din cartierul Moara de Vant, din Iasi. Expertii au analizat hanoracul principalului suspect, Ahmed el Bourkadi, haina pe care marocanul a declarat ca a uitat-o in casa prietenului sau.Pe un alt obiect ... citeste toata stirea