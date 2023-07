O tragedie a salvat din nou doua vieti la Iasi: familia unui barbat care a intrat in moarte cerebrala la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi a fost de acord cu donarea organelor, iar pe parcursul zilei de miercuri, 12 iulie, au fost efectuate doua operatii de transplant de rinichi la Spitalul "Dr. C.I. Parhon" din Iasi.Pacientii care au primit organele sunt amandoi din alte judete din Moldova, dar erau tinuti sub observatie de catre medicii de la Iasi si erau in baza de date cu necesar de ... citeste toata stirea