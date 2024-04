Dubla surpriza a Romanian Creative Week pentru comunitatea artistica: magazin offline si platforma online pentru vanzarea lucrarilor artistilor invitati

Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative din UE, si partenerii sai au pregatit, odata cu cea de-a patra editie, doua surprize speciale pentru comunitatea artistica din Iasi, si nu numai. Chiar in prima zi a RCW, eveniment care se va desfasura in capitala Moldovei, in perioada 15-26 mai 2024, va fi inaugurat magazinul offline dedicat promovarii si vanzarii lucrarilor artistilor plastici locali. Cea de-a doua surpriza este lansarea, in aceste zile, a ... citește toată știrea