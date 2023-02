Dubla tragedie. Adolescentul taiat de tren caruia i se replantase piciorul la Iasi a suferit o noua amputatie: nu s-a "prins"

Medicii de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi au fost nevoiti sa amputeze gamba adolescentului lovit de tren pe 17 ianuarie, in gara din Vatra Dornei. Acesta se afla in continuare internat in Sectia de Chirurgie Plastica si Microchirugie Reconstructiva a unitatii medicale."Gamba stanga replantata nu a ramas viabila dupa replantare, in ciuda interventiilor chirurgicale seriale, terapiei suportive, din cauza particularitatilor mecanismului de producere, politrauma prin accident feroviar, ... citeste toata stirea