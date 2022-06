Dublu eveniment la Iasi. Vor fi puse in functiune primele tramvaie Bozankaya

Dublu eveniment in programul de modernizare a transportului public in Municipiul Iasi: luni, 6 iunie 2022, de la ora 12.15, la centrul intermodal din bulevardul Virgil Sahleanu (Zona Industriala) va avea loc atat inaugurarea acestuia, cat si punerea in functiune a primelor tramvaie Bozankaya achizitionate cu fonduri europene. La eveniment vor participa primarul Mihai Chirica, reprezentantii Companiei de Transport Public (CTP) si ai constructorilor, precum si ai companiei turcesti Bozankaya ... citeste toata stirea