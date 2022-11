Dublu eveniment la Teatrul National - premiera "In plina glorie" si aniversarea a 50 de ani teatru ai actritei Mihaela Arsenescu Werner

Pe 19 noiembrie, de la ora 18:00, Teatrul National Iasi lanseaza un nou proiect pe scena Salii Studio, "In plina glorie" de Peter Quilter, in regia Irinei Popescu-Boieru; o comedie plina de savoare, inspirata din viata cantaretei Florence Foster Jenkins, interpretata de Mihaela Arsenescu Werner, societar al Teatrului National Iasi. Alaturi de ea, in distributie, mari actori ai Nationalului iesean: Radu Ghilas, Adi Carauleanu, Georgeta Burdujan, Catinca Tudose, Haruna Condurache. Scenografia ... citeste toata stirea