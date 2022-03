Duduie programarea la pasapoarte si la autorecenzare. In ce luna s-a ajuns

Dupa cateva rateuri, doua dintre cele mai solicitate pagini de internet functioneaza acum fara repros: programarea pentru obtinerea pasaportului si inscrierea pentru autorecenzare in carul Recensamantului Populatiei si Locuintelor.La inceputul saptamanii trecute, site-ul epasapoarte.ro se incapatana sa se incarce pe ecranele solicitantilor de documente de calatorie. Atunci, goana dupa pasapoarte facuse la la Iasi sa mai fie locuri libere doar la inceputul lunii iunie, in vreme ce in cealalta ... citeste toata stirea