"Duelul filosofilor" - Liviu Antonesei castiga din nou la Iasi

Inalta Curte de Casatie decisese in decembrie, in recursul declarat de Gabriel Liiceanu, ca dosarul sa fie intors spre rejudecare la Iasi.Scriitorul iesean Liviu Antonesei castiga si la reluare procesul cu seful Editurii Humanitas, Gabriel Liiceanu. Procesul, inceput acum patru ani, este inca departe de final, verdictul stand in mana magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, instanta care a refuzat anul trecut sa se pronunte.In cadrul unui interviu pe care il publicase pe blogul ... citeste toata stirea