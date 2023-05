O noua editie a Targului "Iasul in bucate" va avea loc la finalul saptamanii viitoare. Potrivit unei informari a Primariei, partener in cadrul evenimentului, manifestarea va avea loc in perioada 19 - 21 mai in parcul Expozitiei.La Iasi sunt asteptati producatori de bucate traditionale, ecologice, montane si artizanale din mai multe judete din tara. "In cadrul targului vor avea loc actiuni de informare privind caracteristicile produselor ecologice, un atelier de gatit pentru copii sustinut de ... citeste toata stirea