In Sala Senat a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi are loc decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului dr. ing. Dumitru Dorin Prunariu, personalitate de exceptie a mediului stiintific in domeniul aeronautic si spatial, de larga recunoastere nationala si internationala.Dumitru Prunariu este a 134 personalitate care primeste aceasta distinctie din partea UAIC din Iasi. El este al optulea Doctor Honoris Causa al Facultatii de Fizica.Evenimentul are loc in ziua in care se ... citeste toata stirea