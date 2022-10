Dumitru Prunariu, la Iasi: "Tinerii trebuie sa viseze, sa-si stabileasca scopuri inalte!"

Singurul roman care a zburat pe in spatiul cosmic, dr.ing. Dumitru Prunariu, s-a intalnit cu studentii si profesorii de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". In Aula Magna "Mihai Eminescu", Prunariu a povestit despre zborul sau cosmic pana pe Luna si a raspuns intrebarilor venite din partea publicului. Evenimentul face parte din "Conferintele UAIC", prin care institutia de invatamant superior isi propune sa aduca in fata tinerilor modele autentice.Rectorul Universitatii "Alexandru Ioan ... citeste toata stirea