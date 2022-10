"Dumnezeu exista, tata, exista!" - marturii despre intamplari extraordinare povestite de "oamenii Sfintei Parascheva"

In fiecare an, cele mai vizibile prezente in randul de pelerini care umplu strazile din Iasi pentru a veni sa se inchine la moastele Sfintei Parascheva sunt cele ale familiilor cu membri de toate varstele. De la copii care sunt, poate, prea mici pentru a intelege insemnatatea evenimentului la care sunt adusi de parintii lor, pana la batrani pentru care venirea si participarea la pelerinaj este unul dintre cele mai mari eforturi pe care le fac in anul respectiv.Pelerini asteptand la ... citeste toata stirea