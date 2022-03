Dupa 17 ani, Iasul va avea sistem de e-ticketing in transportul public

Un proiect initiat inca din jurul anului 2005 prinde contur in anul 2022: Primaria a lansat licitatia de lucrari pentru infiintarea unui sistem de e-ticketing in transportul public. Acum 15 ani, proiectul a ratat finantarea europeana si a fost repus pe tapet in exercitiul bugetar 2014 - 2020.Contractul scos la licitatie are o valoare de aproape 10 milioane lei, fara TVA, iar ofertele sunt asteptate pana pe 3 mai. Potrivit anuntului din SEAP, contractul prevede servicii de proiectare precum si ... citeste toata stirea