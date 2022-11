Dupa 20 de ani - Povestea neverosimila a unei "capuse" de la fosta Fabrica de Tigarete Iasi. Fugit in SUA, prins dupa 10 ani, aproape iertat de instanta

O "capusa" a fostei Fabrici de Tigarete are toate sansele sa scape fara nicio pedeapsa. Comerciantul a fost condamnat initial la peste un deceniu de inchisoare dupa ce a cumparat tigari cu cecuri fara acoperire. A fugit in Statele Unite, iar pana sa fie prins, s-a schimbat Codul Penal, iar pedeapsa i s-a injumatatit. Dupa capturare, cazul a fost redeschis. A primit doar o pedeapsa simbolica, cu amanare. Si aceasta ar putea fi anulata, in apel.Nicusor Morosanu a fost unul dintre numerosii ... citeste toata stirea