Dupa 35 de ani de asteptare, Teatrul "Luceafarul" din Iasi va fi reabilitat. CJ Iasi spera la o finantare prin PNRR pentru a face reparatii capitale

Dupa 35 de ani de asteptare, Teatrul "Luceafarul" din Iasi va fi reabilitat. Cladirea Teatrului "Luceafarul" Iasi a fost construita in perioada 1979 aEuro" 1986 in zona centrala a orasului Iasi, strada Grigore Ureche Nr. 5, Judetul Iasi. Cladirea Teatrului "Luceafarul" are o uzura avansata, iar degradarile identificate atat la nivelul inchiderilor cat si la nivelul elementelor de finisaj se datoreaza supunerii la act iuni antropice repetate, actiunii apei din precipitatii, etc. Din punct de ... citeste toata stirea