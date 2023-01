Dupa 4 ani de plata a ratelor lunare, o ieseanca a aflat ca nu achitase decat 1 leu si 30 de bani, in total. O explicatie revoltatoare

Dupa patru ani de plata a ratelor unui credit, o ieseanca a reusit sa scape de doar 1 leu si 30 de bani din datorie. Imprumutase 5.000 de lei, iar in 2021 impotriva ei au inceput demersurile privind executarea silita. Femeia mai avea de platit 4.998,70 lei.Lenuta B. incheiase in 2006 un contract de credit pe 10 ani cu Banca Comerciala Romana. Timp de patru ani, si-a platit ratele. Ulterior, in iunie 2011, banca a cesionat creanta catre alta banca, dar a fost cedata succesiv, pana a a juns la ... citeste toata stirea