Dupa aproape doua luni de seceta, raurile din judet abia mai curg

Precipitatiile de la finalul saptamanii au fost neuniform distribuite in judet, precizeaza Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad, la o solicitare a Ziarului de Iasi. Cel mai mult cantitativ a plouat in zona acumularii Tungujei (43 de litri/mp, pe 29 iulie), respectiv la Sipote (19 litri/mp in intervalul 30-31 iulie).Cantitatea de precipitatii nu a fost suficienta sa aduca nivelurile in acumulari la cel normal de retentie. Cresterea este nesemnificativa, precizeaza cei de la ABA ... citeste toata stirea