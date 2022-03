Dupa articolul din ZdI, Chirica promite "o imbunatatire vizibila a situatiei" la Urbanism

Primaria a anuntat noi masuri in incercarea de a debloca activitatea de autorizare a proiectelor urbanistice. Reactia municipalitatii vine in contextul analizei "Ziarului de Iasi", publicata ieri (VEZI AICI), care a aratat ca, in primele doua luni ale anului, au fost emise cele mai putine autorizatii din ultimii 15 ani, comparativ cu perioada similara.Astfel, primarul Mihai Chirica a dispus ieri scoaterea la concurs a posturilor vacante inclusiv a celor unde sunt titulari care sunt ... citeste toata stirea