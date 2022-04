Dupa ce a baut cateva pahare de vin, un sofer de 71 de ani a fugit cu politia pe urme

La 71 de ani, un iesean s-a vazut actor de filme de actiune. Aflat la volanul unui Volkswagen, acesta a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor, acestia trebuind sa-l urmareasca pe strazile din Valea Lupului.Incidentul a avut loc in luna mai a anului 2019. Gheorghe C. mersese in jurul pranzului la cimitir. Acolo bause 3-4 pahare cu vin rosu si inca unul cu vin alb, dupa care s-a urcat la volan pentru a se intoarce acasa. Pe strada Albinei, un echipaj al Sectiei 8 Politie Rurala Letcani ... citeste toata stirea