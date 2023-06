Dezvoltatorul imobiliar Catalin Tudosa, zis Tolea, a dat lovitura si cu restaurantul Hanu' Visoianu, situat in cartierul Visoianu din Lunca Cetatuii, comuna Ciurea, ansamblu rezidential pe care tot el l-a ridicat.Omul de afaceri a mizat pe un restaurant cu specific traditional romanesc, pe care l-a deschis in urma cu aproape doi ani, obtinand anul trecut un profit net de 13 ori mai mare fata de 2021, la o cifra de afaceri de aproximativ doua ori si jumatate mai mare comparativ cu un an ... citeste toata stirea