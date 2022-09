Dupa ce a salvat sute de vieti, Simona are acum nevoie de sprijinul nostru

Simona Enciu are 42 de ani si este biochimist la Spitalul de Arsi din Capitala. In urma cu 24 ani, chiar la varsta majoratului, Simona a simtit o durere acuta la piciorul stang. Dupa mai multe consultatii de specialitate, diagnosticul avea sa fie unul care ii zguduia perceptia asupra vietii: osteosarcom - cancer osos. In ciuda sanselor de supravietuire extrem de scazute, date de medici, Simona a invins boala, iar astazi se dedica la randul ei pacientilor.,,Experienta asta mi-a schimbat ... citeste toata stirea