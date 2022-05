Dupa ce Veolia a cerut divortul, Primaria incearca sa marite a doua oara termoficarea

Primaria reia demersurile pentru identificarea unui nou operator de termoficare. Odata cu plecarea Veoliei de la Iasi, activitatea a fost preluata, din august 2021, de Termo-Service, societate aflata in subordinea administratiei locale.Dintr-un proiect de hotarare introdus pe ordinea de zi a sedintei ordinare din 30 mai a Consiliului Local (CL) rezulta ca Primaria are in plan delegarea serviciului de termoficare catre un operator privat. "Municipiul Iasi intentioneaza sa incheie un contract ... citeste toata stirea