Dupa descinderile procurorilor, functionarii Primariei, in frunte cu Chirica, incep sa vada ilegalitatile

Ei au mers la Tribunal sa-si anuleze propriile acte de Urbanism. Au constatat ca in locul unui bloc avizat in Moara de Vant trebuiau sa fie doua locuinte. Dupa cum s-a mai intamplat cand e cazul unei anchete penale, documentele urbanistice au disparut din Primarie. Apoi abia acum au observat ca, in locul unor module de tip container, afaceristul Gheorghe Chescu a facut o spalatorie pe strada Ciric.Dupa ce procurorii au facut cale batuta spre biroul primarului, municipalitatea mimeaza ... citeste toata stirea