Dupa Galati si Vaslui, ploile se muta mai la nord - Pregatiri intense la Iasi pentru codul rosu de viituri

Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta din judetul Iasi vor asigura permanenta pentru a interveni rapid in caz de necesitate, urmand ca autoritatile locale sa identifice persoanele in varsta care locuiesc singure si care se afla in situatii de risc. Masurile au fost dispuse duminica in sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), pe fondul avertizarilor meteorologice si hidrologice emise pentru judetul Iasi.CJSU Iasi a stabilit ca la nivel judetean, ... citește toată știrea