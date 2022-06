Dupa munca.. si rasplata! Premiantii aflati in grija parintelui Damaschin vor pleca la mare

Bucurie mare pentru parintele Damaschin, care vede ca elevii pe care ii are in grija au performante scolare. Ioana, Mariuca sau Narcis Valentin sunt doar cativa dintre tinerii care se afla in grija parintelui de ani de zile. Acesta le ofera toate conditiile pentru ca micutii sa poata invata si sa isi poata construi un viitor asa cum, poate, parintii nu au avut sansa sa o faca. Drept multumire pentru rezultatele pe care elevii le-au obtinut, parintele Damaschin ii va duce pe cei mici la mare, ... citeste toata stirea