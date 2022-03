Dupa trei saptamani de spitalizare, a murit una dintre fetitele arse intr-o casa din Trifesti

Una dintre cele doua fetite din Vladomira, comuna Trifesti, care au ajuns la spital pe 9 februarie cu arsuri grave, s-a stins din viata. Micuta de 4 ani a fost transportata la spital alaturi de sora ei, in varsta de 3 ani, dupa ce un incendiu s-a propus de la o sticla de benzina lasata langa soba.Fetele au fost lasate acasa cu sora lor mai mare, de 11 ani, in timp ce mama fetelor era plecata cu concubinul la Judecatoria Iasi, unde aveau termen intr-un proces.Ambele fete au ajuns in stare ... citeste toata stirea