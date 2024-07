Durata intreruperilor in furnizarea energiei electrice s-a redus, la Iasi, cu 80%

* rapoartele ANRE mentioneaza faptul ca in 2014 durata intreruperilor era 382,4 minute la nivelul judetului Iasi, respectiv 114 minute la nivelul municipiului, iar in 2023 durata a fost redusa cu 80%, respectiv 60%In ultimii ani, in judetul Iasi au fost realizate investitii de peste 1,1 miliarde de lei in modernizarea sistemului de distributie a energiei electrice, din care 580 milioane de lei numai in municipiul Iasi, lucrarile vizand modernizarea tuturor categoriilor de instalatii (statii ... citește toată știrea