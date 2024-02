Durata medie de solutionare a cauzelor, la Curtea de Apel - sub 4 luni!

In anul 2023 Curtea de Apel Iasi s-a situat pe locul cinci la nivel national in ceea ce priveste complexitatea cauzelor nou inregistrate.Din raportul de bilant privind activitatea desfasurata anul trecut de judecatorii de la Curtea de Apel Iasi reiese ca s-a inregistrat o usoara scadere a cauzelor aflate pe rol. Astfel, in 2023 au fost 8.074 de dosare, cu 3,25% mai putin decat in 2022, evolutie care se afla in acord cu tendinta generala la nivel national, unde scaderea este dec 2,61%. ... citește toată știrea