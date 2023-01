Bucurie marein primele ore ale acestui an pentru o familie care astepta venirea pe lume a unui copil. La scurt timp dupa miezul noptii de Revelion medicii de la Maternitatea Cuza Voda din Iasi au intrat in sala de nasteri. "O fetita de 3.200 de grame, nascuta in noaptea de Revelion la ora 2.12 a fost primul copil venit pe lume ... citeste toata stirea